Dentálna hygienička: Zubný kameň treba odstrániť rýchlo. Pacienti môžu prísť o zuby

Prestávky medzi jedlom sú pre zdravie kľúčové.

V martinskej ambulancii na zubárskom kresle dentálnej hygieničky Michaely Hlaďovej sedia aj sotva dva a polroční pacienti. A to je dobre. Veľmi.

„Dentálnu hygienu potrebujú aj mliečne zuby, pretože aj na nich sa tvorí povlak či zubný kameň. A v tom je rozdiel medzi Slovenskom a niektorými inými krajinami. Vo Švajčiarsku je 99 percent ľudí bez zubného kazu, na Slovensku je to naopak. Dôvodom je zanedbaná prevencia. Dentálna hygiena u nás je ešte stále považovaná za niečo nové, no mala by byť štandardom,“ prízvukuje Michaela Hlaďová.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zatiaľ čo napríklad vo Švajčiarsku sa tehotné ženy pripravujú na to, ako sa majú starať o ústnu hygienu seba aj svojich detí, na Slovensku sa prevencii nevenuje toľko priestoru.

Môže vás zaujať

Môže vás zaujať Pacientka s cukrovkou: Liečitelia, ktorí kážu ľuďom vysadiť inzulín, sa zahrávajú s ich životmi Čítajte

O dentálnej hygiene sa pacienti dozvedajú len v ambulanciách stomatológov, no i to nie je pravidlom. Rovnako ani zárukou, že dentálnu hygienu pacienti navštívia.

"Zdravá ústna dutina počas tehotenstva je kľúčová, pretože má vplyv na to, ako sa bude vyvíjať mikroflóra ústnej dutiny dieťaťa. Vo svete to vedia, prevencia je tam úplne na inej úrovni. Venujú sa jej u dospelých, ale najmä u malých detí, a to od narodenia," hovorí dentálna hygienička

"Na Slovensku je potrebné učiť deti správnym návykom už od predškolského veku, v škôlkach aj v školách a sústavne v tom pokračovať," dodáva s tým, že s deťmi sa netreba báť prísť na dentálnu hygienu už v dvoch či v troch rokoch.

Je to bezbolestné, deti si lepšie privyknú na ošetrenia a môžu potom lepšie znášať návštevy stomatológa.

Michaela Hlaďová hovorí, že na Slovensku nie je ničím výnimočným, ak na dentálnu hygienu človek prvý raz príde v preddôchodkovom veku. A to by sa podľa jej slov už v 21. storočí stávať nemalo.

„Ľudia často o dentálnej hygiene nemajú dosť informácií a nemajú ani správne hygienické návyky či dobrú techniku čistenia. Stáva sa, že mi do ambulancie príde päťdesiat alebo šesťdesiatročný pacient na svoju prvú dentálnu hygienu v živote. Často títo ľudia prídu so starou opotrebovanou zubnou kefkou, takou, aké sa vyrábali pred štyridsiatimi rokmi, teda s veľmi tvrdými štetinami,“ upozorňuje Michaela Hlaďová.

Do ambulancie chodia aj ľudia, ktorí už majú veľké nánosy zubného kameňa aj povlaku.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Stačilo desať minút. Počas obednej prestávky vykradli v Martine zmenáreň Čítajte

"To by som možno trochu vytkla aj niektorým stomatológom, takýchto pacientov je treba poslať na hygienu skôr. Samozrejme, niekedy lekári na hygienu pacientov posielajú, ale tí na ňu nakoniec neprídu. Stomatológovia sú často vyťažení, nemajú toľko časového priestoru na to, aby pacientom vysvetlili, ako si správne čistiť zuby. To riešime my, dentálni hygienici. Ale najskôr je potrebné, aby sa k nám pacient dostal včas,“ varuje.

Domáce ultrazvukové prístroje z internetu neodporúča

Dentálna hygiena je dnes už na vysokej úrovni. Michaela pracuje s najmodernejšou technológiou.

Najskôr pacientovi vyšetrí zuby, mäkké aj tvrdé tkanivá, následne odstraňuje zubný povlak jemným práškom. Ak má pacient na zuboch vytvorený zubný kameň, odstraňuje aj ten a to buď manuálne alebo za pomoci ultrazvuku.

V článku sa dozviete: Prečo neodporúča domáce odstraňovanie zubného kameňa,

prečo sú pre zdravie zubov kľúčové prestávky medzi jedením,

čo hrozí, ak je na zuboch zubný kameň dlhodobo,

či je lepšia manuálna alebo elektrická kefka.

Súčasťou návštevy dentálnej hygieničky je aj inštruktáž pacienta, ako sa má správne starať o zdravie svojich zubov.

Ideálny počet návštev dentálnej hygieny je individuálny, závisí to od stavu ústnej dutiny. Minimom sú aspoň dve návštevy ročne, ak je problém s kazivosťou zubov, parodontitídou alebo zápalom ďasien, vtedy je profesionálna dentálna hygiena potrebná častejšie.