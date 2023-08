Turčianske Teplice sú svetové. V novej Artur Gallery vystavuje fenomenálny Ján Zoričák

Na prvý pohľad zaujmú hravou farebnosťou a tvarovou pestrosťou, no sú v nich ukryté posolstvá, myšlienky a filozofické úvahy jedného z najrešpektovanejších osobností súčasného ateliérového skla.

V Turčianskych Tepliciach vystavuje svoje sklárske diela celosvetovo uznávaný umelec Ján Zoričák. Velikán umeleckého skla a zakladateľ sklárskeho dizajnu vo Francúzsku prišiel osobne na vernisáž svojej výstavy Ozveny, ktorá odštartovala činnosť novej galérie Artur Gallery v kúpeľnom meste.

Rodák zo Ždiaru od roku 1970 žije a tvorí vo Francúzsku. Svoje diela vystavoval na viac než osemdesiatich autorských výstavách vo svete. Do Turčianskych Teplíc prišiel po tom, ako svoje umenie predstavil v Paríži. Ján Zoričák s pokorou sebe vlastnou tvrdí, že kúpeľné mestečko môže byť významným miestom na mape umenia a nová galéria ešte viac pozdvihne kultúrny potenciál kúpeľov.

„Teraz som pochopil vo svojom vysokom veku, keď som niekoľkokrát prešiel celú zemeguľu, že v Turčianskych Tepliciach je najlepšie miesto na výstavu. Je uprostred Slovenska a každý sa môže na výstavu prísť pozrieť. Keď som tu cestoval, išiel som okolo Sklených Teplíc a Pravna. Tu neďaleko boli prvé sklárne v strednej Európe. V Čechách, na Morave, ani v Nemecku ich ešte nemali a tu sa už robilo sklo. Je to úcta k predchodcom, ktorí tú žili a tvorili,“ poznamenal nositeľ francúzskeho vyznamenania Rytier Rádu umenia a literatúry a slovenského štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy.

Opantaný vesmírom

Nebeské kvety, Poslovia z vesmíru, Energia. To sú názvy len niekoľkých plastík, ktoré Ján Zoričák do Turčianskych Teplíc priniesol. Celoživotnou témou jeho tvorby je vesmír, no inšpirujú ho i pozemské veci, ako voda a hory, na ktoré je kúpeľné mesto bohaté. „Voda, vzduch, priestor, kozmos a kozmický priestor, to je všetko tu. A najmä energia. To, že tu prišli ľudia, že som tu prišiel ja, to je energia. Keď sa energie spoja, je to fantastické.“

V Artur Gallery Ján Zoričák predstavuje svoju tvorbu od roku 1986 až dodnes. V čom sa za tie roky zmenil jeho rukopis? „Mám pocit, že mladnem. Do diel teraz vkladám sklíčka, ktoré zanechávajú na stene odrazy a ako keby maľovali na stenu,“ opisuje svoj súčasný umelecký pohľad.

Nadšene predstavuje aj sériu diel, ktoré vznikli zo skla pochádzajúceho zo švajčiarskeho CERN-u. Umelecky pretransformoval materiál, ktorý má v sebe zakódovanú históriu skúmania nových častíc a prelomových fyzikálnych objavov. „Oslovili ma, aby som urobil výstavu z ich odpadového skla. Používali to ako detektor a ja z nich robí objekty. Vyhrabal som ho na ich smetisku. Hrabem sa v odpade a z toho urobím výstavu,“ poukazuje na pôvod niektorých vystavených plastík.

Umenie Turca

Za vznikom priestoru, ktorý chce prezentovať slovenské umenie a dizajn, stojí kúpeľný rezort Moderné kúpele Turčianske Teplice. Pomenovanie Artur Gallery vysvetlila moderátorka vernisáže Alena Heribanová. „Názov sa spája so slovom „art“, čiže umením a „tur“ čiže Turcom. Ja verím, že sa tu vystrieda množstvo známych umelcov a ľudia si užijú veľa krásy na tomto nádhernom mieste,“ zaželala novej inštitúcii úspešný štart.

Pod výstavu Ozveny sa kurátorky podpísala Alena Chebeňová. Sama je očarená tvorbou Jána Zoričáka a nezapochybovala, že novú Artur Gallery otvoria výstavou umelca svetového formátu.

„Som veľmi rada, že Moderné kúpele Turčianske Teplice chceli povýšiť kultúru v kúpeľnom mestečku a prišla iniciatíva otvoriť galériu. Na spoluprácu som bola prizvaná, prijala som ju ochotne. Vedela som, že ak mám otvoriť novú galériu a spraviť jej meno, tak sa to musí začať Jánom Zoričákom. Naša spolupráca sa začala pred piatimi rokmi. Keď majster Zoričák počul v mojom telefonáte, že chcem otvárať výstavu s ním, tak ju okamžite prijal a tešil sa na ňu,“ ozrejmila zákulisie prípravy výstavy Alena Chebeňová.

Zverila sa, že v Jánovi Zoričákovi spoznala človeka, ktorého si váži nielen ako umelca, ale aj pre nesmiernu pokoru, galantnosť i múdrosť.

„Keď odhliadnem od jeho geniálnosti ako umelca, tak na prvom mieste si vážim jeho pokoru, ktorá mi chýba u dnešných ľudí. Majster je génius v mojich očiach, je to veľké meno, veľká značka, napriek tomu je to človek pokorný. Možno práve preto, že jeho cesta nebola ľahká. Viem, čo si všetko musel preskákať vo Francúzsku, aby ho prijali a nebrali ako človeka z východu,“ vysvetlila.

Riaditeľka galérie a kurátorka výstavy poznamenala, že polovicu diel vystavených v Artur Gallery vybral umelec a polovicu ona. „Boli tam moje srdcovky, ktoré som chcela mať na výstave a majster Zoričák doplnil, čo on cítil, že k tomu patrí. Ja tie diela som poväčšine poznala, asi dve mi boli nové. Ideme po pocite, po nálade. Ja za to ženské, on za to mužské. Majster Zoričák neuvádza názvy svojich diel, aby sa návštevník nerozptyľoval čítaním názvov a nechal sa unášať dielom, všetkými odrazmi a tým, čo sa tam objavuje,“ hovorí Alena Chebeňová a dopĺňa, že súčasťou výstavy sú aj majstrove skice, ktoré neboli ešte nikdy na verejnosti vystavené.

Na rad prídu ďalší výtvarníci a dizajnéri

Výstava Ozveny Jána Zoričáka má naštartovať a spropagovať galériu v Turčianskych Tepliciach. Milovníci umenia si ju môžu pozrieť do 17. novembra 2023. Podľa slov Aleny Chebeňovej by následne chceli pozývať do priestorov Artur Gallery profesionálnych výtvarníkov, ktorí by oživili kúpeľný život. Zámerom je rozšíriť koncepciu galérie o prezentáciu slovenských a českých dizajnérov.

Artur Gallery je sprístupnená od utorka do nedele od 14 do 20. hodiny. Nájdete ju v novom vilovom objekte Rezidencia Opera na ulici SNP v Turčianskych Tepliciach. Vilový komplex ponúka ubytovanie kúpeľným hosťom v súkromných apartmánoch s terasami a výhľadom do Parku Slávy s majestátnou lipovou alejou.

