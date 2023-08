Vedľa martinského cintorína ľudia opakovane tvoria čiernu skládku. Robia tak priamo pod kamerou

Mesto musí na vlastné náklady platiť čistenie miesta.

MARTIN. Starý nábytok, matrace, stavebná suť či autosúčiastky. Aj to ľudia zvážajú ku kontajnerom v martinskej miestnej časti Kolónia Hviezda, ktoré sú určené pre chatárov a obyvateľov Martinských holí.

Odpadu sa tu zbavujú, aj keď sú už smetné nádoby plné, neraz sa po zemi povaľuje množstvo plastových vriec so smeťami. Končí tu aj veľkoobjemový odpad patriaci na zberný dvor.

A to len pár metrov od miesta posledného odpočinku.

Na nelegálne skládky odpadu pri bráne mestského cintorína upozorňuje Martinčan Roman Adamják.

„Roky upozorňujeme na tento problém, mesto sme neraz vyzvali na riešenie tejto katastrofálnej situácie, oslovujem aj poslancov za Priekopu, problém opakovane hlásim cez odkaz pre starostu,“ napísal na sociálnej sieti, kde pridal fotografie smetiska, na ktoré sa naskytne pohľad každému, kto prechádza popri pietnom mieste.

Premiestňovaný problém

Ide pritom o dlhoročný problém a dá sa povedať, že migrujúci. Kontajnery určené pre chatárov a obyvateľov z holí už na Kolónke viackrát premiestňovali. Boli už pri rampe na začiatku cesty na Martinské hole a aj pri koncovej zastávke MHD.

Zakaždým však s rovnakým výsledkom. Skládkou odpadu, povaľujúcimi sa vrecami so smeťami a nespokojnými obyvateľmi, ktorí chceli žiť v kultivovanom prostredí.

„Smeti sú porozhadzované, napríklad aj kusy mäsa, kosti, plasty. Vyzerá to katastrofálne a v lete to aj riadne zapácha. Už aj líšky, psy a mačky prišli na to, že tu nájdu ľahko potravu,“ citovali naše noviny obyvateľa Kolónky Martina Gregora už začiatkom roka 2015.

Nádoby na odpad boli v tom čase pristavené pri zastávke MHD. Už vtedy tému otvorili na mestskom zastupiteľstve.

„Takmer celé leto boli dva kontajnery postavené v neprehľadnej zákrute pár metrov od rampy na hole. Odhliadnuc od bezpečnosti bol problém aj s tým, že kontajnery sa rýchlo zaplnili a smeti sa povaľovali po zemi. Krajšia vstupná brána do prírody sa hádam ani nedá vymyslieť,“ povedal pre MY Turiec už pred piatimi rokmi Martinčan Tibor Čierny, keď boli smetiaky opäť v inej lokalite. A aj tam spôsobovali problémy.

Pri cintoríne boli nádoby na odpad pristavené už viackrát, vždy sa však stretli s nevôľou verejnosti, podľa ktorej na také miesto nepatria, narúšajú pokoj a pietu miesta.

Kontajnery teda premiestňovali, no problém pretrvával.

„Tu už čiastkové riešenia nepomôžu, treba nájsť systémové. Či už pôjde o zmenu frekvencie vývozu odpadu v záťažových oblastiach, častejšie využívanie veľkokapacitných kontajnerov či budovanie moderných a estetických stojísk pre kontajnery. Na zváženie je aj vybudovanie polopodzemných kontajnerov. Špeciálne na Kolónii Hviezda sa už konečne musí nájsť aj vhodné miesto, kde kontajnery umiestnia,“ povedal už bývalý mestský poslanec Vons, ktorý tému komunikoval aj počas minulého volebného obdobia.

Nezodpovednosť niektorých platená z daní všetkých

Riešením odpadu z Martinských holí mali byť moderné stojiská, polopodzemné kontajnery. Teda valce, z dvoch tretín zabudované do zeme, ktoré majú v porovnaní s klasickými väčší objem. Tie na parkovisku pri cintoríne na Kolónke aj pribudli. Skládky odpadu ale ľudia produkujú aj naďalej.

„Problém začal prakticky ihneď, ako boli osadené polopodzemné kontajnery. Nik to neriešil, až kým som to nehlásil cez aplikáciu odkaz pre starostu ako opakujúci sa problém,“ hovorí pre naše noviny Adamják. To bolo vlani v polovici marca.

Ako dodal, z radnice dostal odpoveď, že odvoz bol zabezpečený spoločnosťou Brantner, na miesto doplnili VKK na objemný odpad, a že mestská polícia zvýši monitorovanie priestoru.

Jedno z riešení očakávaný efekt neprinieslo. Skôr naopak.