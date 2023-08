V Turci vzniká jedinečné ihrisko, umelci naň preniesli pestré farby aj symbol mieru

Spojili šport a umenie.

MARTIN. Pôjde o spojenie športu a umenia. Keď na novovzniknutom ihrisku v Záturčí bude hrať mládež streetbal, narazia pritom aj na street art. O oživenie plochy na sídlisku sa aktuálne stará dvojica umelcov z Martina. Ich diela zdobia už viaceré verejné priestranstvá v meste. A nielen tam.

Pripravované športovisko bude jedinečné v celom regióne. Streetbalové ihriská sa síce v hojnom počte nachádzajú v rôznych častiach Slovenska, no v Turci bude premiérové. No aj z iného dôvodu bude pútať pozornosť. A to doslova.

„Ihrisko je jedinečné svojím grafickým vyhotovením a spojením „streetbalu a streetartu“. Doba pokročila a kým na to, aby sa naša generácia dostala na ihrisko, stačila lopta či céčka a aspoň ako-tak pekné počasie, tak dnes musíte deckám ponúknuť zaujímavý a kvalitný priestor a toto ihrisko to spĺňa,“ vraví Michal Uherčík, poslanec za časť Záturčie.

Dodáva, že mladým tak chcú ponúknuť kvalitný moderný priestor, ktorý ich bude lákať tráviť voľný čas vonku.

Na svoje si prídu aj nadšenci basketbalu, samotná plocha spĺňa tiež požiadavky pre klasický streetbal, ale najmä zaujímavejšiu formu 3x3.

Miesto najmä pre tínedžerov

V Záturčí sa snažia revitalizovať staré plochy, prípadne vytvárať nové plochy pre rôzne vekové skupiny. Toto ihrisko je historicky sídliskovým športovým priestorom najmä pre tínedžerov, približuje lokálne reálie poslanec. Kedysi tu bola škvára, neskôr asfalt, po čase pribudlo ochranné oplotenie.

„Cielene sme vybrali túto plochu. Boli vymenené konštrukcie pre basketbalové koše, vyspravený bol asfaltový povrch a dnes prebieha grafická časť plus dotvorenie priestoru jedinečnými lavičkami z betónových monoblokov,“ konkretizuje ďalej Michal Uherčík.