Štyri kamenné hrady v Turci ukrývajú nepoznané príbehy

Stavali ich zo strachu.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

MARTIN. Slovensko je krajina hradov. Fakt, ktorý nosíme v hlave viacerí. No možno je nám už menej známe, prečo sa môžeme pýšiť toľkým počtom.

Iste, tieto stavby vznikali v rôznych častiach Európy ako domy bohatých a ako pevnosti, ktoré mali panovníka aj obyvateľstvo chrániť pred útokmi nepriateľov či vojenskými ťaženiami.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Hrady na dnešnom území Slovenska však majú vo svojich dejinách ešte osobitnú kapitolu. Ich masívnej výstavbe predchádzal masaker a strach, aby sa už viac neopakoval.

To platí i pre tri zo štyroch turčianskych kamenných hradov. Znievsky hrad tu stál ešte pred jednou z najväčších tragédií Uhorského kráľovstva. To z neho činí najstarší hrad v regióne a ak sa potvrdí teória archeológov, má potenciál pripísať si ďalšie prvenstvo. A to aj za hranicami Turca.

Zaujímavosti sa viažu aj k Sučianskemu, Blatnickému a Sklabinskému hradu. Viac nám porozprával archeológ Marek Both z Etnografického múzea v Martine, ktorý bol priamo v teréne pri prieskume hradov v ich okolí, a je tiež spoluautorom aktuálnej výstavy Hrady Turca. Výnimočná je tým, že kamenným hradom, z ktorých ostali zrúcaniny, prinavrátil v zmenšeninách ich niekdajšiu podobu. Hoci upozorňuje, že nejde o ich verné kópie.

Výstavu Hrady Turca si môžu návštevníci pozrieť v Etnografickom múzeu v Martine. (zdroj: archív SNM)

„Sú to hypotetické rekonštrukcie, hrady sa zachovali len v ruinách, tieto modely odzrkadľujú hypotetickú podobu hradu v konkrétnom období,“ vysvetľuje Marek Both s tým, že výnimku predstavuje Znievsky hrad, ku ktorému sa im zachoval aj historický obrázok.

V článku sa dočítate: ktorý hrad je rozlohou najväčší,

ktorý sa nenachádza nad obcou, ktorú má v názve,

ktorý je na ťažšie dostupnom mieste a patrí k najnáročnejším stavbám v stredoveku,

čo hovorí o zámožnosti majiteľa maľovaná kachlica,

prečo možno hrady vnímať aj ako stredoveké hotely,

prečo by si v Turci prišli na svoje viacerí bádatelia.

Model Hradu Zniev je tak vďaka zachovanému obrázku najvierohodnejší. Inak pri tvorbe ostatných replík vychádzali z pôdorysov, doterajších archeologických výskumov a historických prameňov. Modely stredovekých stavieb tak vytvárali na základe aktuálneho stavu poznania. Ten sa ešte ale môže meniť.

„Prebehnú nové výskumy, preto hovoríme, že ide o hypotetické modely, budúce archeologické alebo historické výskumy môžu odkryť nové informácie, a tým sa zmenia aj tieto modely,“ dopĺňa archeológ, ktorý spolu s kolegom historikom-archeológom stojí za výstavou.

PREČÍTAJTE SI AJ:

PREČÍTAJTE SI AJ: V Turci vzniká jedinečné ihrisko, umelci naň preniesli pestré farby aj symbol mieru Čítajte

Hoci sú v regióne štyri kamenné hrady, modelov je šesť. Znievsky a Sučiansky hrad sa totiž nachádzajú v dvoch samostatných celkoch. Pri Znievskom sú pozostatky tzv. dolného hradu, keby sme však pokračovali vyššie po hrebeni, nájdeme aj horný hrad. Sučiansky predstavuje klasický hrad, mal však ešte svoju predsunutú baštu. Každý celok si tak vyslúžil vlastný model.

Pri tvorbe modelov neostali len pri samotnej stavbe. „Chceli sme zobraziť aj areály, ktoré k hradom prislúchali, aby si ich návštevníci vedeli predstaviť. Každý hrad mal predhradie, v ktorom sa odohrával bežný život. Ustajnenie koní, príprava dreva na kúrenie, príprava potravín, chov základných hospodárskych zvierat, zaparkovanie vozov, do tých hradov by sa tieto veci nezmestili,“ vraví Both, ktorý v modeloch zachytil život na hrade z obdobia 16. storočia.

Súčasťou výstavy Hrady Turca sú aj ďalšie archeologické nálezy. Remeselnícke výrobky každodennej potreby, časti konského postroja či chladné i palné zbrane. V zbierke majú aj množstvo fragmentov keramiky. Aj to je dielik mozaiky, ktorý vie čosi vypovedať o danej dobe, aj o ľuďoch, ktorí vtedy žili.

„Vieme rekonštruovať typy, tvary nádob, tie nám dokážu datovať obdobia, v ktorých tam ľudia žili. Máme zachytené maľované kachlice, ktoré dokazujú existenciu kachľových pecí. Tie boli na tú dobu veľmi významné a drahé vykurovacie zariadenia, čo zas dokazuje, že majitelia hradov boli zámožní,“ vysvetľuje archeológ.

Turčianske naj

Hrad Zniev je držiteľom hneď niekoľkých významných prívlastkov. „Ide o jeden z najvyššie položených hradov na území Slovenska. V rámci Turca je to najstarší kamenný hrad, ktorý tu máme, vybudovaný bol v 13. storočí, ostatné vtedy ešte nestáli,“ približuje Znievsky hrad, ktorý sa kedysi volal hrad Turiec.

Nedávny výskum odhalil zas zaujímavosť Sklabinského hradu. „Vlani sme s krajským pamiatkovým úradom realizovali prieskum okolia hradu a objavili sme nové predsunuté opevnenie z 15. storočia. V rámci turčianskych hradov je to unikát, žiadny iný nemá takýto typ opevnenia vo svojom okolí,“ približuje Both novinku z minulého roka.

Ako dodáva, opevnenie môže súvisieť s bitkou s husitmi, ktorí hrad obliehali a snažili sa ho dobyť.

Z REGIÓNU:

Z REGIÓNU: Národný dom v Martine museli opäť zrekonštruovať. Výrobca škridly uznal reklamáciu Čítajte

Rozlohou je najväčším hrad Sklabiňa. Jeho prvenstvo však môže byť ohrozené. „Máme podozrenie aj presvedčivé indície, že najväčším hradom bol Zniev, ktorý má spomínané dva celky. Existujú fragmenty opevnení, ktoré preskúmame, a možno sa nám ich podarí spojiť a zistíme, že ide o obrovský celok. Potom by šlo o jeden z najväčších hradov Slovenska,“ vraví však s tým, že túto teóriu je potrebné overiť.