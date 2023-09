Po ťažbe ostalo jazero v zlom stave. Dobrovoľníci ho vyčistili od odpadkov, opravili aj poškodenú hrádzu

Lokalitu ľudia čoraz viac vyhľadávajú na otužovanie.

MARTIN. Spojili sily a pustili sa do zveľadenia vyhľadávaného miesta na kúpanie a otužovanie. Jazierko za skanzenom v Martine vyčistili, no ešte predtým začali opravovať cezeň prechádzajúci most, ktorý ostal po ťažbe dreva zničený.

„Do tejto dobrovoľnej brigády sme sa pustili z dôvodu poškodenia hrádze a mosta v dôsledku ťahania stromov priamo cez potok pri ťažbe. Jazierko bolo plné zhnitých šušiek, ihličia a konárov,“ hovorí pre MY Turiec iniciátor brigády Pavol Zemko.

Dopĺňa, že panely mosta boli zosunuté smerom do jazierka, čím vznikli veľké medzery, kde mohlo dôjsť k úrazu.

Našiel dobrovoľníkov

Ľudí, ktorí by boli ochotní pridať ruku k dielu, hľadal na sociálnej sieti Facebook v skupine martinských otužilcov. Potenciálnych „brigádnikov“ oslovoval aj priamo na mieste počas kúpania.

A tak sa nazbierala partia ôsmich dobrovoľníkov, ktorí dávali obľúbenú lokalitu do poriadku.