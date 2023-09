Pred bagrami ešte stihli prísť umelci. Bývalý martinský pivovar pred zbúraním ožil festivalom

V areáli legendárneho podniku postavia nové byty a domy.

MARTIN. Zažil poriadnu rozlúčku. Ešte predtým, než areál bývalého martinského pivovaru premenia na obytnú štvrť, v ňom stihli usporiadať festival mladého umenia Tehláreň.

Svoj priestor v ňom opäť dostali mladí výtvarníci, herci, hudobníci či spisovatelia zo Slovenska a Česka. Návštevníci si tak na vypredanej akcii mohli užiť výstavu, tanečné a divadelné predstavenia, literárne čítania, na programe mali aj tvorivé dielne, diskusie či koncerty.

Po troch ročníkoch na Liptove sa kultúrne podujatie prvý raz konalo v Turci. Z veľkej časti sa vydarilo podľa plánu, organizátori sa však predsa len premiérovo stretli s negatívnou reakciou, ktorú inde nezažili.

Vdychujú život mŕtvym miestam

Za festivalom stoja študenti umenia z rôznych kútov Slovenska. Ako miesto diania si každoročne vyberajú netradičné a dlhodobo opustené objekty, ktoré sa rokmi dostali na okraj záujmu.

Akciu prvý raz odštartovali v bývalej tehelni v Liptovskej Ondrášovej, neskôr v niekdajšej opravovni ČSAD v Liptovskom Mikuláši a vlani v bývalom Posádkovom dome armády, taktiež v centre mesta.

„Každý z týchto objektov bol dlhé roky uzatvorený a spoločne s návštevníkmi sme dané priestory otvorili,“ povedala pre MY Turiec riaditeľka festivalu Tehláreň Nikola Tomanová.

Tento ročník padol výber prvýkrát na objekt v inom regióne. Ako riaditeľka dodáva, pivovar Martiner a ani Martin vopred nemali v hľadáčiku. O tom, že sa má pivovar čoskoro búrať, sa dozvedeli z novín.

„Pochopili sme, že je to naša posledná šanca pivovar oživiť a aj posledná šanca pivovaru ho naposledy sprístupniť ľuďom. Kolegyňa z nášho organizačného tímu v Martine žila pár mesiacov pred niekoľkými rokmi a ihneď sa do myšlienky presunúť festival z Liptova na Turiec nadchla. A keď sme na obhliadku pivovaru prišli, tak sme sa do priestorov okamžite zamilovali,“ objasňuje ďalej Nikola Tomanová.

Podpora súčasného umenia

Cieľom festivalu je posilňovať komunitu kreatívnych ľudí a publika, ktorí sa v neformálnej atmosfére môžu spoznať, nadväzovať kontakty, vzájomne sa inšpirovať a získať nové skúsenosti. Zároveň má podporovať rozvoj kultúry na periférii menších miest a oživovať tak súčasnú umeleckú scénu.