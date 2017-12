Takto vyzerá Ježiško podľa martinských škôlkarov

​​​​​​​V Materskej škole Jozefa Lettricha Martine sme sa pýtali detí, ako si predstavujú Ježiška a čo by od neho chceli dostať pod stromček.

24. dec 2017 o 8:00 Andrea Dudráková

JAKUBKO HAMZA

Ježiško má dlhé vlasy, nosí čiapku s bielym brmbolcom a niekedy má oblečený červený kabát. Je veľmi dobrý, lebo nám nosí darčeky. Ja by som od neho chcel dostať nejaké autá.

NINKA MAŤOVČÍKOVÁ

Ježiško sa narodil v jasličkách a bola tam s ním jeho mamina Mária a ešte Jozef. Mali tam tiež zvieratká, a to ovečku, ťavy a somárika, lebo aj oni chceli vidieť, ako sa Ježiško narodil. Napísala som mu list, pretože by som si od neho prosila ovečkovú kabelku, ktorú som minule videla v obchode.

EMKA PÁLFFYOVÁ

Je to malý chlapec, ktorého mamina drží na rukách. Nakreslila som ho pri stromčeku s hviezdičkou. Od Ježiška by som chcela dostať živého čierno-bieleho zajačika, aby som sa s ním mohla hrať. Volal by sa Vaneska.

ZUZKA HRUBOŠOVÁ

Ježiško dáva na Vianoce darčeky, ale iba dobrým deťom. Tie zlé dostanú uhlie. Je to taký ujo, ktorý chodí na saniach so sobmi a chodí k nám cez balkónové okno, lebo to mávame otvorené. Ale iba keď nesneží a neprší. Pod stromček by som si priala kolobežku a turistické palice.

DANKO ŠAŠURA

Ježiška som nakreslil ako spí v jasličkách na sene. Nosí červenú čiapku s bielym brmbolcom a červený kabát. Darčeky nosí cez balkón, ale musíme mu ho nechať otvorený. Má sane s roľničkami a sobmi. Na nich má veľa darčekov. Ja by som od neho chcel dve žiarovky, lebo sa nám doma vypálili. Jedna na chodbe a druhú na môj písací stolík. Zatiaľ si prosím iba toto, ostatné si ešte premyslím.

JAKUBKO ORSZÁGH

Nakreslil som ho pri stromčeku a sniežiku, ktorý padá z neba. Má čiapku s bielym brmbolcom a vie spievať koledy. Chcel by som od neho dostať autodráhu na ovládanie. Na Vianociach mám najradšej, keď vyjedám čokolády zo stromčeka za radiátorom, lebo tam to nie je vidno.